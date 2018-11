PALERMO - A causa di una frana che interessa il costone roccioso di Monte Pellegrino sovrastante "Casa natura", i sentieri della zona sono stati interdetti. Il pericolo è segnalato con del nastro bianco-rosso che delimita l'area interessata. Lo dice l'ufficio stampa del Comune di Palermo che invita la popolazione a non avvicinarsi per non incorrere in situazioni di pericolo.