. Le salme sono state trasferite dalla camera mortuaria del Policlinico alla chiesa della Madonna di Lourdes in piazza Ingastone a Palermo. Ad attenderle centinaia di persone e i lenzuoli appesi ai balconi: "Siamo vicini al vostro dolore", si legge. "Siamo accanto a voi".Insieme al paese di Casteldaccia, la zona piange le nove vittime della strage del maltempo, dove in tantissimi conoscono la famiglia Giordano. Giuseppe, il papà della piccola Rachele, che ha perso la vita ad un anno, è il titolare di una rivendita di moto in via Costantino Lascaris."chi vorrà potrà vegliare con noi queste vittime innocenti in attesa dell'ultimo saluto", dicono in chiesa, dove già in tanti si sono raccolti in preghiera. "Siamo tutti sconvolti - dicono nel quartiere - queste tre bare bianche devono farci riflettere. Dobbiamo pregare per queste povere mamme, per i loro figli, ma anche per chi è rimasto e deve trovare la forza di andare avanti nonostante questo strazio".