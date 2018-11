Dopo l'ennesima intensa ondata di maltempo oggi, "a chiusura di una settimana decisamente nera, con diversi e tragici episodi alluvionali, il vortice mediterraneo perderà gradualmente forza nei prossimi giorni, ma almeno fino a metà settimana avremo ancora condizioni di maltempo su alcune regioni". E' la previsione del meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com che indica per domani "piogge battenti attese su gran parte del Nord, mentre al Centrosud ci saranno ancora rovesci e temporali sparsi ma, almeno per Sicilia e Calabria, il peggio dovrebbe essere ormai passato".Tra martedì e mercoledì le precipitazioni tenderanno a concentrarsi soprattutto al Nord e sulla Toscana e saranno a tratti intense, mentre sul resto della Penisola il tempo dovrebbe mantenersi più asciutto pur con occasionali piovaschi sui versanti tirrenici, aggiunge l'esperto. La neve cadrà sulle Alpi in genere a quote medio-alte: il clima infatti si manterrà mite per il periodo per insistenza di venti meridionali. Dal 9 al 10 novembre ci sarà una tregua con l'estate di San Martino per il ritorno graduale dell'alta pressione. Tempo più stabile e asciutto su gran parte del territorio, pur con qualche pioggia recidiva su Liguria, Toscana, alto Piemonte.Altrove invece il sole non dovrebbe mancare pur con qualche nube di passaggio e locali nebbie nelle ore più fredde. A proposito di clima, i meteorologi spiegano che "in questa fase le temperature potrebbero ulteriormente aumentare, portandosi almeno nei valori massimi ben al di sopra delle medie del periodo, con punte di oltre 18-20 gradi nelle aree soleggiate".(ANSA).