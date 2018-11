Ha versato sul pavimento di casa due taniche di benzina e poi - secondo l'accusa dei carabinieri - ha appiccato il fuoco, che ha provocato un'esplosione nell'appartamento: la convivente, in un primo momento gravemente ferita è poi morta dopo ore di agonia in ospedale. È successo a Sala Consilina, in un appartamento di una zona periferica del centro del Vallo di Diano, nel Salernitano. L'uomo, rimasto ferito, arrestato per omicidio volontario premeditato. Secondo le indagini, alla base del gesto i litigi nella coppia.