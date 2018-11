PALERMO - "Sto partendo per la Sicilia, dove il maltempo ha causato almeno 10 vittime". Lo ha annunciato questa mattina su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Sono in continuo contatto con il dipartimento della Protezione civile per avere costanti aggiornamenti anche sulla drammatica situazione nelle Regioni del Nord", ha aggiunto.

Il capo del governo è atterrato col volo di Stato a Palermo. Il premier è subito salito sull'elicottero, che lo attendeva nella pista dell'aeroporto, per sorvolare le zone colpite dall'alluvione e in particolare l'area di Casteldaccia. Col premier Conte ci sono il capo della Protezione civile Angelo Borrelli e il prefetto di Palermo Antonella De Niro."Ho visto un disastro totale", aveva detto poche ore prima il procuratore di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, che ha sorvolato in elicottero proprio la zona di Casteldaccia. Cartosio ha aperto un'inchiesta sulla tragedia. L'ipotesi di reato non è stata ancora definita. "Stiamo valutando", ha detto il pm."Dopo avere firmato i provvedimenti necessari a gestire l’emergenza, mi accingo a convocare il Consiglio dei Ministri, la prossima settimana, per deliberare lo stato di emergenza - ha detto il primo ministro Conte -. Con la deliberazione dello stato di emergenza il Governo disporrà lo stanziamento delle prime risorse e adotterà gli interventi necessari a superare l’emergenza. Il mio commosso pensiero va alle vittime di queste sciagure e ai loro familiari. E ancora una volta rinnovo la vicinanza a tutte le popolazioni colpite ed esprimo il mio personale ringraziamento alle donne e agli uomini del Servizio nazionale della Protezione civile che sono intervenuti e ancora stanno intervenendo per prestare soccorso. Questa mattina sono in Sicilia: sto effettuando un sopralluogo nel Palermitano e nell'Agrigentino. Nei prossimi giorni sarò al Nord: porterò di persona la deliberazione sullo stato di emergenza, non appena l’avremo adotta in Consiglio dei Ministri".