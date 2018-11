Il terribile bilancio è di nove persone che si trovavano all'interno di un casolare in contrada Cavallaro.A non lasciare scampo alle vittime sarebbe stata l'esondazione del fiume Milicia: un'improvvisa ondata ha travolto la struttura, sorprendendo le persone che vi abitavano.- nel territorio tra Casteldaccia ed Altavilla Milicia - per andare a comprare qualcosa da mangiare. Una di loro è riuscita ad aggrapparsi ad un albero e lanciare l'allarme, ma nonostante l'intervento massiccio di vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile e vigili del fuoco, per le nove persone non c'è stato nulla da fare.Due dispersi invece a Vicari: erano su una jeep per soccorrere un’altra persona. Uno è stato trovato senza vita, il tragico bilancio delle vittime del maltempo sale così a dieci.