Altri due morti in Sicilia. I vigili del fuoco hanno recuperato i corpi di due persone travolte con la propria auto da un torrente esondato nei pressi di Cammarata, in contrada Sant'Onofrio, in provincia di Agrigento.Sono Cosimo Fustaino, 54 anni, originario di Valledolmo (Cl), e la moglie: una tedesca di 47 anni, entrambi residenti in Germania. I loro corpi sono stati recuperati dai vigili del fuoco e dai carabinieri: un cadavere era a circa 100 metri dalla macchina, mentre l'altro ad oltre 500 metri.La coppia era arrivata, da Francoforte, da un paio di giorni a Cammarata (Ag). Avrebbero dovuto trascorrere un breve soggiorno nell'agrigentino. Stanotte, lungo una strada interpoderale di contrada San Martino a Cammarata, mentre stavano rientrando verso casa con un'autovettura presa a noleggio, sono stati investiti da una frana. La montagna di detriti ha fatto sbalzare e precipitare l'auto in un burrone profondo circa 30 metri.