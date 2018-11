Il contratto è sacro e gli impegni vanno mantenuti, ma è bene tenere gli occhi aperti, la giustizia è 'affare delicatissimo': se si riforma bisogna farlo bene. Messaggio da Salvini all' alleato dopo lo scontro Lega-M5s su prescrizione e reddito. Per riformare la prescrizione, sostiene, 'non necessariamente un emendamento presentato dalla sera alla mattina è il modo migliore'. Gli fa eco Giorgetti: la questione 'nel contratto non è così' ma si troverà una soluzione. Ma Fraccaro ribadisce le parole del guardasigilli: 'la vera bomba sui processi è l'impunità'. Intanto, cresce il dissenso interno al M5s, con gli ortodossi sul filo della rottura.