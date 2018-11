La Protezione Civile Regionale mantiene anche per domani le condizioni di pre-allerta, con un bollettino diffuso oggi pomeriggio che sia per il rischio idrico sia per il rischio idrogeologico riporta livello giallo.I sindaci di Sciacca, Ribera e Menfi, nell'Agrigentino, hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di lunedì 5 novembre. Decisione che scaturisce da ragioni di sicurezza, collegate anche alle verifiche in atto negli istituti scolastici di ogni ordine e grado. I tecnici delle singole scuole non hanno ancora certificato lo stato di agibilità, e non potranno farlo entro stasera. Da qui le ordinanze che obbediscono anche a un altro bisogno, quello di verificare la condizione delle strade di accesso alle scuole.Per il Bollettino dettagliato clicca