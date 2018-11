iciliacque ha infatti interrotto la fornitura idrica proveniente dall'acquedotto Ancipa a causa della torbidità elevata dell'acqua in ingresso al potabilizzatore: uno stop all'erogazione che riguarda Caltanissetta, a eccezione dell'ospedale e del carcere. Più lievi i problemi negli altri comuni: a Mazzarino e Niscemi si registrano ritardi di circa 24-36 ore rispetto alla normale turnazione, a Riesi viene garantita la distribuzione ma sarà anticipata la chiusura di qualche ora. A Gela Siciliacque comunica di poter garantire la distribuzione. proveniente dall'acquedotto Ancipa a causa della torbidità elevata dell'acqua in ingresso al potabilizzatore: uno stop all'erogazione che riguarda Caltanissetta, a eccezione dell'ospedale e del carcere. Più lievi i problemi negli altri comuni: a Mazzarino e Niscemi si registrano ritardi di circa 24-36 ore rispetto alla normale turnazione, a Riesi viene garantita la distribuzione ma sarà anticipata la chiusura di qualche ora. A Gela Siciliacque comunica di poter garantire la distribuzione.

, Emilio Arcuri, nel corso della giornata sono stati costantemente in contatto con i vertici dell'Amap che stanno monitorando il problema dell'eccessivo intorbidimento dell'acqua degli invasi che riforniscono la città di Palermo e diversi comuni della fascia costiera arrivava agli impianti era infatti talmente torbida da rendere impossibile il processo di potabilizzazione. La presidente Maria Prestigiacomo ha assicurato che, nonostante il blocco precauzionale e l'approvvigionamento da tali invasi, non si rende necessario al momento interrompere l'erogazione in città grazie al maggiore prelievo dalla diga Rosamarina e a una riduzione della pressione complessiva della rete cittadina. Tale ridotta pressione sarà maggiormente avvertita nelle zone pedemontane a monte della circonvallazione.spiegano il sindaco e l'assessore - da domani sarà possibile riattivare il prelievo da tutti gli invasi e, quindi, entro ulteriori 48 ore normalizzare la situazione".