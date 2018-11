PALERMO - Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha disposto che oggi e domani siano esposte le bandiere a mezz'asta negli edifici comunali in segno di lutto per le vittime del maltempo. "Mi sembra un atto doveroso - ha detto Orlando, anche in qualità di Presidente di Anci Sicilia - esprimere la nostra vicinanza alla comunità di Casteldaccia e a tutte le comunità colpite da questa tragedia. Anche per questo, rivolgo un invito ai colleghi sindaci perché aderiscano a questa iniziativa mostrando in questo momento di lutto e dolore l'unione della nostra comunità regionale".