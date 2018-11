Lo ha detto il premier Giuseppe Conte incontrando i giornalisti al termine di una riunione in Prefettura a Palermo. Il primo ministro si è recato in Prefettura dopo una visita all'obitorio del Policlinico e dopo aver sorvolato le zone colpite dal maltempo.

“C'è una vigile attenzione da parte de governo ad attuare un piano di investimenti molto cospicuo. Per il dissesto idrogeologico abbiamo messo a disposizione del ministero dell'ambiente un miliardo”, ha detto il premier rispondendo ai cronisti. Conte ha parlato della necessità di intervenire sui fiumi, sulla ripulitura dei corsi d'acqua, superando ostacoli burocratici: “Tutti i beni sono costituzionalmente tutelati ma l'interesse in gioco primario è la tutela della vita umana” .

In Sicilia è già intervenuto l'esercito

. Non mi stanco di ringraziare la Protezione civile. Ora bisogna ripristinare la viabilità e le infrastrutture fuori uso. Il sistema infrastrutturale del Paese denuncia il logorio del tempo e richiede un intervento di medio e lungo termine".“La prossima settimana porteremo in Consiglio dei ministri le richieste di emergenza pervenute dalle Regione e stanzieremo le prime somme”, ha detto Conte.che sta assicurando “il ripristino della viabilità su rotaia”, ha detto il premier. “Nel Palermitano ci sono alcuni comuni isolati e siamo in contatto con essi. Contiamo nelle prossime ore di ristabilire il contatto viario”, auspica il premier. Alla riunione hanno preso parte i vertici della protezione civile nazionale e regionale e i vertici delle forze dell'ordine.