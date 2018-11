. Era in compagnia della figlia in via Papireto quando un automobilista a bordo di una Fiat Panda grigia non ha frenato in tempo e l'ha investita.Sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti e un'ambulanza. I sanitari l'hanno trasportata all'ospedale Civico con codice giallo.in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'ennesimo incidente sulle strade palermitane. Si sono registrati forti rallentamenti al traffico.