Su richiesta della Procura di Termini Imerese sono pure finite sequestro finiscono le società Salamone Group, Transervice Scarl e Transport's World Scarl.

e scarcera Giuseppe Salamone, 49 anni, imprenditore del settore dei trasporti. Accolto il ricorso dell'avvocato Roberto Panepinto. Non si conoscono le motivazione del provvedimento del collegio presieduto da Emilio Alparone.I finanzieri avrebbero scoperto un giro di false fatture per frodare il fisco e alcune intestazioni fittizie di società per evitare i sequestri.tra cui i presunti prestanome ai quali Salamone - ufficialmente era un dipendente ma in realtà sarebbe stato il dominus delle imprese - avrebbe intestato fittiziamente le aziende temendo che finissero sotto sequestro.della misura di prevenzione dell'avviso orale per le sue frequentazioni con alcuni mafiosi di Bagheria – tra cui Salvatore Eucaliptus – e per avere intrattenuto rapporti commerciali “con diversi fornitori e professionisti collegati a diverse famiglie mafiose”. In alcuni casi avrebbe anche assunto nelle sue aziende i parenti dei mafiosi.Le sue aziende fatturano circa sei milioni di euro all'anno. La decisione del Riesame rimette in discussione il merito delle accuse. Salamone era detenuto da fine settembre.