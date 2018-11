Dalla Regione arriva il via libera ai lavori di ampliamento della sesta vasca di Bellolampo. La conferenza di servizi, convocata per oggi all’assessorato Territorio e Ambiente, ha quindi autorizzato la Rap, partecipata del comune di Palermo, a iniziare i lavori per aumentare la capienza della discarica di altri 110 mila metri cubi mediante la realizzazione di un “piede di appoggio” che darà altri otto mesi di autonomia a Palermo. La conferenza di servizi, convocata per oggi all’assessorato Territorio e Ambiente, ha quindi autorizzato la Rap, partecipata del comune di Palermo, a iniziare i lavori per aumentare la capienza della discarica di altri 110 mila metri cubi mediante la realizzazione di un “piede di appoggio” che darà altri otto mesi di autonomia a Palermo.

Si tratta di indicazioni tecniche formulate dalla commissione specialistica dell’assessorato il 30 ottobre che ha fatto le pulci alle carte presentate dal Comune. Per poter ampliare in altezza la vasca, aperta a settembre del 2013 e con una capienza che così arriverà a 1,9 milioni di metri cubi, la Rap dovrà rinforzare il piede dell’attuale argine con gabbioni sovrapposti e rispettare 38 prescrizioni che vanno dalle comunicazioni a Bruxelles all’incremento dei pozzi per il biogas, dall’incremento dello stoccaggio del percolato a una recinzione per evitare l’ingresso di animali, passando per un monitoraggio continuo della vasca grazie anche a tre centraline da installare.

In pochi mesi siamo riusciti ad autorizzare un provvedimento per il quale, in passato, ci volevano anche anni. Un ringraziamento, in tal senso, va agli uffici del dipartimento regionale dell’Ambiente per la celerità dimostrata”. “Con il provvedimento di autorizzazione, che sarà notificato subito al Comune di Palermo - aggiunge l’assessore Toto Cordaro - potranno iniziare immediatamente i lavori di allargamento della discarica e si consentirà a Palermo di venire fuori dall’emergenza rifiuti”.e contiene quasi una quarantina di prescrizioni a cui adesso la Rap dovrà dare attuazione.Nel frattempo, continueremo a conferire i rifiuti rispettando le prescrizioni, che se personalmente non le condivido tutte”. L’ordinanza firmata dal sindaco Leoluca Orlando la scorsa settimana scadrà il 15 novembre ma, in forza della conferenza dei servizi di oggi, Palermo potrà continuare a usare Bellolampo anche dopo, nelle more del completamento dei lavori.Leoluca Orlando - Occorre ora recuperare il tempo perduto e siamo certi che Rap lo farà nel migliore dei modi, continuando, come fatto in questi ultimi anni, ad adottare ogni accorgimento tecnico utile per il rispetto dei parametri ambientali. Occorre ora accelerare su tutti gli altri fronti aperti che riguardano i rifiuti a Palermo e Bellolampo: la realizzazione della settima vasca, l'aumento della differenziata, l'individuazione certa di responsabilità e risorse per la gestione delle vasche esaurite. Nell'auspicio che questo avvenga con assunzioni di responsabilità solidale e nella logica unica del bene comune che è la vivibilità di Palermo e la salute dei suoi cittadini".arriverà a otto mesi, per evitare che si esaurisca prima della preparazione della settima per la quale la Rap entro novembre definirà la progettazione esecutiva. “I nostri tecnici sono al lavoro giorno e notte, rispetteremo i tempi”, assicura Norata. L’alternativa è andare oltre gli otto mesi, ma a patto di aumentare la differenziata. Rientrata anche l’emergenza percolato: l’assenza di piogge ha consentito alla Rap di trasportare il liquido in eccesso, evitando che tracimasse.