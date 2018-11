Ieri sera le nove bare sono state trasferite dal Policlinico di Palermo alla chiesa della Madonna di Lourdes in piazza Ingastone alla Zisa e sin dal primo momento centinaia di persone hanno affollato la piazza.il capoluogo è sotto choc per la strage del maltempo nella villetta di Casteldaccia e in molti hanno portato fiori e acceso una candela. "Questa è per la piccola Rachele - dice una donna che si avvicina alla piccola bara ancora aperta - sarà un angelo insieme alla sua mamma e al suo fratellino che aveva tentato di salvarla". "Qui conosciamo tutti la famiglia Giordano - dicono nella zona - abitano in via Imera da sempre, sono tutti bravi ragazzi, grandi lavoratori. Ci sembra giusto essere al loro fianco in questo momento terribile".la madre Stefania Catanzaro, 32 anni e moglie di uno dei tre sopravvissuti, Giuseppe Giordano; il nonno Antonino Giordano, 65 anni, e la moglie Matilde Comito, 57 anni. E ancora, il figlio Marco Giordano, di 32 anni, e la sorella Monia Giordano, di 40; infine Nunzia Flamia, 65 anni.Giuseppe Giordano, uno dei quattro sopravvissuti alla tragedia, che ha perso la moglie e due figli, si è intanto seduto accanto alle bare dei familiari. "Non posso avere pace, la mia vita è finita", dice in lacrime.Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando ha proclamato il lutto cittadino e ha disposto che siano esposte le bandiere a mezz'asta negli edifici comunali.