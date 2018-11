dovranno incontrasi. C'è il percorso dei sentimenti, che lascia sgomenti di fronte a una trappola d'acqua che uccide nove persone.Chiudere gli occhi non serve. Le immagini sono un chiodo fisso. L'acqua e il fango che violano il luogo, casa propria, dove ci sente più sicuri e protetti. I bambini che cantano prima di iniziare a urlare, prima che il fiato sia spezzato per sempre. Impossibile non pensarci.Dalla villetta di Casteldaccia si sposterà nella parrocchia della Madonna di Lourdes in piazza Ingastone a Palermo dove sarà allestita la camera ardente delle vittime. Tutti potranno parteciparvi. Il lutto diventerà comune, chissà se servirà da conforto.Ed è il percorso della ragione. Si parte da una domanda, la più banale e al contempo la più giusta: si può morire dentro casa travolti dalla piena di un fiume?Non è stata solo la natura cattiva a seminare morte e disgrazia. Si è costruito ovunque in Sicilia,. E qui di certo ci sono le responsabilità dell'uomo. Non bisogna trovare un colpevole in maniera sommaria, ma corre l'obbligo di cercarlo, a Casteldaccia come in mille altri posti di una Sicilia uccisa dall'abusivismo. Perché una casa costruita a poche decine di metri dal letto di un fiume, purtroppo, non è un caso isolato. Basta conoscerla la Sicilia per rendersi conto delle brutture che la sfregiano. Il dramma è quando lo sfregio non si limita alla vista, ma si fa tragedia.. È la morte di nove persone che obbliga a guardasi intorno. I sindaci di Casteldaccia e Altavilla Milicia, dove alcune costruzioni sono state abbattute, denunciano l'abusivismo imperante. Per anni si è fatto finta di non vedere. E quando si è visto i ricorsi hanno bloccato le demolizioni. La Sicilia è una regione eternamente in ritardo sulle politiche contro il rischio idrogeologico. Eppure le tragedie - terremoti e alluvioni – si ripetono con una cadenza che smentisce la casualità. Il dolore serva, almeno stavolta, a voltare pagina.