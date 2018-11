. E del loro stretto rapporto. Si torna a farlo come sempre sull'onda dell'emergenza, dell'emotività che segue la tragedia. Come quando la Sicilia contò i morti di Giampilieri e Scaletta Zanclea, poco meno di dieci anni fa. Il dibattito sulla villetta di Casteldaccia, vicina, troppo vicina al fiume Milicia, che andava demolita e che è rimasta lì , è aperto. E adesso le indagini appureranno l'esatta dinamica della vicenda. Di certo c'è solo che se l'abitazione vicino al fiume Milicia che si è trasformata in una trappola mortale per nove persone andava effettivamente abbattuta ed è rimasta in piedi, questa non si può considerare un'eccezione, in Sicilia e in tutta Italia

Il dato è riassunto oggi in un grafico del Corriere della Sera, elaborato su dati Istat, Cresme e Legambiente, riferito al periodo gennaio 2014-giugno 2018. E parla per la Sicilia di 6.637 ordinanze di demolizione emesse di cui 1.089 eseguite. Insomma, l'83,6 per cento delle ordinanze nell'Isola sono rimaste lettera morta. Peggio, in percentuale, solo Lazio e Campania.