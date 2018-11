era a circa cento metri dalla macchina, quello di Fustaino, ad oltre cinquecento metri. Nel paese dell'Agrigentino, la coppia era venuta per far visita ad alcuni familiari, anche loro avrebbero lasciato Valledolomo intorno agli anni Settanta.

La coppia, in base a quanto ricostruito, era arrivata il giorno stesso all'aeroporto di Punta Raisi, dove aveva noleggiato l'auto. La prima tappa del viaggio sarebbe stata quella della casa della sorella di Fustaino, ma marito e moglie non sono mai arrivati a destinazione.

Durante il tragitto sono infatti stati sorpresi da un vero e proprio nubifragio, la furia dell'acqua ha travolto il mezzo. I familiari, in ansia, hanno lanciato l'allarme alle forze dell'ordine che li hanno trovati senza vita l'indomani. Le operazioni di recupero dei cadaveri sono state particolarmente complesse e hanno richiesto un lavoro di oltre dodici ore.

A Valledolmo, un tempo, la famiglia abitava in via Roccafanara. Fustaino allora era un giovane lavoratore in cerca di un futuro migliore. Lo aveva trovato a Francoforte, nella città tedesca lavorava al Mercure Hotel e, alcuni anni fa, aveva conosciuto la moglie. La coppia lascia una figlia di 26 anni.

Cosimo Fustaino, che avrebbe compiuto 55 anni tra pochi giorni, insieme alla moglie tedesca Nikol, di 47 anni, era arrivato in Sicilia dalla Germania per trascorrere nella sua terra il ponte di Ognissanti e portare i fiori ai propri cari. Ma nel bilancio tragico del maltempo sono finiti anche loro: l'auto su cui viaggiavano è stata travolta dall'esondazione di un torrente in una zona di campagna di Cammarata.