Per quanto riguarda Palermo, già da venerdì si sono susseguiti comunicati e note dell'Amap per mettere in guardia gli abitanti dell'area nord della città, ovvero da Mondello a Cruillas, per l'alta torbidità dell'acqua a causa del maltempo che ha mandato in tilt potabilizzatori e acquedotti.

a riduzione complessiva del sistema idrico, gestito da Amap, è pertanto di 1.500 litri al secondo su una media di circa 3.100 litri al secondo.

L’acqua immessa nella rete di Palermo ha quindi subito, una riduzione di circa 1.100 litri al secondo, pari a circa il 48 per cento della portata mediamente immessa in rete

”. Un taglio netto che metterà in crisi, in quanto interromperà completamente l'erogazione dell'acqua, non solo i residenti della zona nord, ma anche gli abitanti dei quartieri Uditore, Calatafimi, Boccadifalco-baida, Borgo molara.

“Mi dispiace dover annunciare che i problemi non riguardano solo l'invaso Poma, ma anche quello di Rosamarina – ha detto la presidentessa dell'Amap Maria Prestigiacomo – Ci troviamo a vivere un paradosso. Quando l'anno scorso non ha piovuto per mesi e gli invasi erano quasi del tutto vuoti, non abbiamo mai avuto la necessità di interrompere completamente l'erogazione dell'acqua, oggi che gli invasi sono stracolmi dobbiamo purtroppo gestire i danni interrompendo l'erogazione per non rischiare di immettere nella rete acqua torbida e non sicura”.

Gravi disagi legati alla torbidità dell'acqua anche per i comuni in cui il servizio idrico viene gestito da Siciliacque, ovvero, Alia, Aliminusa, Caccamo, Montemaggiore Belsito e Lercara Friddi.

che contiene la mappa delle zone della città e dei comuni limitrofi che resteranno senza acqua o che, nella migliore delle ipotesi, dovranno arrangiarsi con una pressione idrica bassissima a causa della torbidità delle acque dell'invaso Rosamarina.“Permangono le condizioni di fermo impianto del potabilizzatore Cicala e dell’acquedotto Jato a causa del protrarsi delle condizioni di eccezionale torbidità delle acque prelevate dall'invaso Poma - si legge in una nota del Comune - con una consequenziale riduzione delle portate immesse nella rete. Ad oggi l. Le zone interessate sono quelle che fanno capo a i quartieri Zisa, Monte pellegrino , Libertà, Politeama, Borgo nuovo, Oreto-stazione. In crisi idrica anche le zone periferiche del Cep, Roccella, Bonagia-falsomiele, Ciaculli, Brancaccio-settecannoli, Bandita-favara, Passo di rigano.Inoltre, il fondo degli invasi è pieno di detriti e impurità che la grossa quantità d'acqua scaricata dai fiumi e dalle piogge hanno smosso dal fondo andando ad aumentare la torbidità e l'impurità dell'acqua. “Abbiamo dovuto bloccare il potabilizzatore - ha spiegato Prestigiacomo - tecnicamente non sarebbe riuscito a filtrare correttamente un'acqua così sporca e densa. Non possiamo permetterci di fornire agli utenti acqua non sicura. Da anni chiediamo a chi di competenza di fare i lavori di manutenzione e pulizia dei detriti, ma fino ad ora si è fatto troppo poco. Non era mai successo che le piogge riempissero completamente e in maniera così veloce gli invasi, ma la beffa ora è dover interrompere l'erogazione dell'acqua”.Nella fascia costiera e ovest subiranno un'erogazione idrica ridotta i comuni di Balestrate, Carini, Cinisi, Terrasini. Nella fascia costiera est invece subiranno disagi gli abitanti di Ficarazzi, Villabate, Casteldaccia, Santa Flavia e Bagheria. “Ulteriori criticità - si legge sulla nota congiunta Comune Amap - si avranno a Corleone, è stata emessa un'ordinanza di non potabilità per acqua torbida in data 4 novembre. Erogazione ridotta per problemi di approvvigionamento si verificheranno a Marineo e a Bolognetta”.anche i tecnici dell'Amap non avanzano al momento nessuna ipotesi: “I parametri di torbidità delle fonti sono costantemente sotto controllo – hanno fatto sapere - ma, considerata l’eccezionalità degli eventi, in atto non è possibile fare delle previsioni relative al superamento dell’emergenza a breve termine”.