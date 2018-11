Non avrebbe mai immaginato che una scommessa persa potesse portarlo alla morte: Sam Ballard, promessa del rugby australiano, è morto a 28 anni dopo 20 anni di calvario, per aver ingerito una lumaca. E quella lumaca portava con sé un parassita, l’Angiostrongylus cantonensis, che causa la meningite eosinofila.Il giovane, per via dell’infezione che aveva attaccato il suo cervello, era finito sulla sedia a rotelle dopo essere stato in coma e in ospedale per 420 giorni. Paraplegico, Sam si è spento venerdì scorso dopo aver pronunciato le sue ultime parole: un "ti voglio bene" alla madre che gli è sempre rimasta vicina.