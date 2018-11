Il ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato di un lotto contenente. L'azienda produttrice è l'Avicola "Sagittario" di Galante & co, che ha la sede del proprio stabilimento a Bugnara, in provincia de L'Aquila. I lotti segnalati sono quelli con i codici 151118/3, 171118/3 e 191118/3, in scadenza fra il 15 e il 17 novembre 2018.Le uova in questione conterrebbero, che può determinare l'insorgere di un'infezione batterica all'apparato digerente: febbre, nausea, diarrea, vomito e dolori addominali, tutti sintomi riscontrabili dopo un'incubazione di 12-36 ore e che potrebbero protrarsi per circa una settimana.L'azienda produttrice, unitamente al ministero, invita i consumatori a prestare attenzione durante gli acquisti e a controllare le confezioni di uova già possedute a casa. Nel caso in cui ci si imbatta nei prodotti segnalati, questi non dovranno essere consumati e andranno riportati direttamente al punto vendita.