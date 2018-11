Non ce l'ha fatta il bimbo di un anno rimasto soffocato, nella tarda serata di ieri, da una pallina che aveva ingoiato per gioco. Ricoverato d'urgenza all'ospedale di Novara, le sue condizioni sono apparse da subito disperate. Il piccolo è morto nella tarda mattinata di oggi.Del fatto si era accorto il padre, che ha cercato di prestargli i primi soccorsi, mentre veniva allertato il 118. I medici gli hanno estratto la pallina e hanno provveduto a trasportarlo all'ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. La tragedia è avvenuta a Momo, nel Novarese.