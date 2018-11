ri da un recentissimo report di Legambiente. In Sicilia pendono oltre sei mila ordinanze di abbattimento di immobili. Solo il 16% è stato messo in esecuzione. Ci sono, però altri numeri da prendere in considerazione. Dagli anni Ottanta a oggi si sono accumulate oltre 700 mila richieste di sanatoria.

perché non solo i Comuni non abbattono le case abusive, ma non elevano neppure le sanzioni. Il procuratore Roberto Scarpinato spiegò che “circa nel 90% dei comuni della provincia di Palermo ci sono immobili non in regola”. La legge prevede che gli amministratori pubblici applichino nei confronti di chi ha costruito abusivamente una sanzione che va da 2 mila a 20 mila euro. E poi c'è la mancata riscossione delle tasse comunali sugli immobili.

Le indagini si sono poi estese ad altri sindaci in giro per la Sicilia.

I proprietari, Antonino Pace e Concetta Scurria, avevano proposto un ricorso al Tar il 2 dicembre 2008.aveva svolto attività. Non essendo stata presentata, entro il termine dei due anni, l'istanza di fissazione dell'udienza, il ricorso è stato dichiarato “perento”, cioè estinto, dal presidente della seconda sezione del Tar Giuseppe Giamportone.alla guida del Comune avrebbero dovuto dare seguito all'ordine di demolizione. Ed invece l'immobile di contrada Cavallaro è rimasto in piedi e negli ultimi due anni è stato pure affittato alla famiglia Giordano, sterminata sabato sera dall'esondazione del fiume Milicia. Un ulteriore passaggio da chiarire visto che, estinto il ricorso, l'immobile dovrebbe passare nella proprietà del Comune. Il primo cittadino, allora e oggi in carica, era ed è Giovanni Di Giacinto che ieri aveva spiegato che la villetta era abusiva, ma di non averla potuta abbattere per via del ricorso al Tribunale amministrativo dei proprietari.delle amministrazioni comunali. I dati sono impietosi e vengono fuoe quella della Corte dei Conti firmarono un'intesaLo scorso agosto la Procura regionale della Corte dei Conti citò in giudizio per un danno erariale di 239 mila euro l'attuale sindaco Di Gacinto e il suo vice Fabio Spatafora. I fatti contestati si riferivano agli ultimi dieci anni, dal 2007 al 2017. Secondo i pm contabili “avrebbero consentito agli autori degli illeciti di continuare a beneficiare degli immobili realizzati abusivamente, senza corrispondere alcuna indennità di utilizzo, né la tassa sui rifiuti e gli altri tributi previsti dall’ordinamento, con conseguente danno per le casse del Comune”.