E' durata più di. Il convoglio, diretto a Napoli, era partito da Milano con 45 minuti di ritardo e alcuni problemi tecnici si erano già manifestati, durante la prima fase del viaggio. Arrivato nei pressi di Piacenza, il treno si è fermato, senza nessuna comunicazione ufficiale per i viaggiatori. Tanti i disagi, considerando che i bagni funzionanti a bordo erano soltanto due e che i vagoni ospitavano numerosi bambini e anziani. Successivamente è arrivato l'annuncio della compagnia ferroviaria: "Siamo in attesa di un nuovo convoglio per trasferire le seicento persone a bordo e portarle a destinazione". Infine, con oltre tre ore di ritardo rispetto a quanto previsto, i passeggeri sono arrivati nel capoluogo campano, trasportati su un convoglio sostitutivo.