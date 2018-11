Gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico hanno individuato 11 posteggiatori abusivi, sanzionati con mille euro di multa ciascuno per aver violato il codice della strada. Due di questi, M.G. di 40 anni, P.S. di 35 anni, sono stati trovati dagli agenti per la seconda volta nella stessa giornata ad esercitare l’attività di guardiamacchine; per loro è scattata la sanzione di 3mila euro ciascuno; ad altri due posteggiatori, G.C. di 75 anni e G.E. di 64 anni, che si trovavano in zone servite da mezzi pubblici, oltre alla sanzione di mille euro ciascuno è stato notificato l’ordine di allontanamento per 48 ore.

Questi gli esiti del servizio anti posteggiatori effettuato dalla Polizia Municipale nei giorni 1 e 2 novembre in prossimità dei cimiteri cittadini. Il piano d’azione è stato predisposto dal Comandante Gabriele Marchese per contrastare il fenomeno che, durante le giornate di commemorazione dei defunti, proprio a causa dell’affluenza continua e massiccia di persone nei quattro cimiteri (Sant’Orsola, Santa Maria di Gesù, Rotoli, Cappuccini), si concentra tradizionalmente nelle zone limitrofe.