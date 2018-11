Una pattuglia della polizia ferroviaria, intenta a controllare il deposito locomotive di Brancaccio, ha notato un giovane nell’area dello scalo che alla vista degli agenti si è dato alla fuga.

un locomotore era stato completamente saccheggiato, il rame era già stato accatastato per essere portato via. Chi era entrato in azione è poco dopo tornato per completare l'opera, ma è stato immediatamente bloccato.