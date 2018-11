. Un settantenne su una Fiat Seicento ha inoltre travolto cinque scooter che erano parcheggiati davanti all'ingresso del Convitto Nazionale di Piazza Sett'Angeli, alle spalle della Cattedrale, terminando la sua corsa contro i dissuasori di cemento.sul posto sono arrivati gli agenti dell'infortunistica della polizia municipale e i sanitari del 118.In base ad una prima ricostruzione, l'automobilista sarebbe arrivato nella piazza da via Sant'Agata alla Guilla. Avrebbe dovuto svoltare a destra, ma non ha frenato in tempo ed è finito contro i tre giovani, la barriere e i mezzi in sosta. I rilievi sul posto sono ancora in corso.