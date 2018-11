(ANSA).

40 anni, il medico palermitano scomparso a Corleone mentre in auto stava andando in servizio in ospedale. L'indumento è stato trovato in contrada Scalilli, dove c'è un deposito di munizioni dell'Esercito. Le ricerche stanno proseguendo.Liotta, 40 anni, è scomparso nel territorio di Corleone durante il nubifragio di sabato scorso. Il medico era partito da Palermo per raggiungere l'ospedale di Corleone. In queste ore si stanno alzando i droni della polizia per sorvolare la zona. Sabato Liotta stava percorrendo la statale 118 e per raggiungere Corleone ha preso una stradina, la provinciale 96, che porta alla vecchia strada ferrata. Nei pressi del Ponte del Drago, attraversato dal torrente Belice Sinistro, l'auto è finita fuoristrada spinta dall'acqua che ha invaso la carreggiata. Il medico ha telefonato alla moglie per farsi localizzare attraverso il cellulare e poi ha chiuso a chiave l'auto, una Volkswagen Tiguan, per cercare riparo altrove. Da quel momento non si sono più avute sue notizie. Sono pronti a decollare anche gli elicotteri della Forestale. Le squadre di soccorso stanno utilizzando anche i cani per cercare di trovare tracce utili per ritrovare Liotta.