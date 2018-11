Anche una trentenne italiana tra i dispersi in uno dei palazzi crollati ieri a Marsiglia. Una giovane di Taranto, Simona Carpignano, che da sei mesi si è trasferita nella città francese per trovare un lavoro e viveva in uno degli edifici crollati. Aveva raggiunto un suo amico che lavora a Marsiglia.Il padre ha raggiunto Marsiglia: 'Sono negli uffici della polizia giudiziaria, voglio notizie'. Arriva intanto la conferma della Farnesina sul fatto che una italiana è tra i dispersi. Trovati i corpi di due vittime del crollo, altre 5-8 sarebbero sotto le macerie.La ragazza su Facebook aveva accostato al nome la parola "sorriso".