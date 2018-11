La protezione civile di Palermo avvisa che nonostante l'azienda che gestisce il servizio idrico in città abbia fatto ricorso anche all'acqua proveniente da pozzi e sorgenti, la pressione nella rete continua ad essere troppo bassa: appena 1.500 litri al secondo, meno della metà di quella abituale.

Ma se fino a lunedì l'Amap non forniva una data precisa sulla ripresa delle attività di depurazione dell'acqua, oggi la Protezione civile avanza un'ipotesi che fa ben sperare. Mercoledì 7 novembre probabilmente il potalizzatore potrebbe tornare in funzione, fatto che potrebbe normalizzare la situazione idrica gradualmente nei prossimi giorni. Di certo c'è che fino a venerdì mattina la pressione continuerà ad essere insufficiente per soddisfare il fabbisogno del capoluogo e dei comuni limitrofi.

Continua infatti lo sversamento di fango dai fondali dell'invaso Poma. Detriti e impurità che hanno reso l'acqua talmente fangosa da costringere l'Amap a chiudere il potabilizzatore Cicala., derivano dalla scarsa manutenzione degli alvei dei fiumi e dei fondali degli invasi cittadini pieni ormai di ogni tipo di detrito, fango e impurità. Situazione che è peggiorata fino al collasso dopo le piogge torrenziali della settimana scorsa, che scaricando acqua in maniera dirompente nelle dighe, ha smosso talmente le acque degli invasi da rendere tutta l'acqua una melma che i potabilizzatori non sarebbero stati in grado di filtrare. Dopo quello Poma, da lunedì ha cominciato a dare gli stessi problemi anche l'invaso Rosamarina, costringendo Comune e Amap a programmare un drastico taglio della fornitura idrica per evitare la distribuzione di acque impure ai cittadini., ormai la rete è pressoché bloccata, facendo ripiombare la città nell'incubo della siccità che non si viveva ormai dagli anni novanta. Un incubo che si era evitato perfino l'anno scorso, quando il problema era la scarsità di piogge che avevano ridotto gli invasi a insignificanti pozze d'acqua.