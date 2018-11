'Sono quello condannato a 19 anni in Aemilia, vi ammazzo tutti'. Così Francesco Amato entrando nell'ufficio postale di Pieve Modolena, in provincia di Reggio Emilia, dove ha tenuto in ostaggio alcuni dipendenti e la direttrice, prima di arrendersi ai Carabinieri. L'uomo, che aveva chiesto di parlare con Salvini, originario di Rosarno, è stato condannato pochi giorni fa a 19 anni e un mese nel processo Aemilia, con l'accusa di essere uno degli organizzatori dell'associazione di 'ndrangheta.(ANSA).