Avvenimenti previsti per oggi, martedì 6 ottobre, in Sicilia.1) CATANIA - Municipio, Sala Coppola ore 10:00 L'ex sindaco ed ora consigliere Enzo Bianco incontra la stampa sulla mobilità in città insieme con gli ex componenti del Cda di Amt, i consiglieri del Gruppo "Con Bianco per Catania" e del Gruppo "Catania 2.0".2) PALERMO - Fondazione Curella via Roma 118 Ore 10:00 "Frenata" è il titolo dell'edizione numero 35 del Report Sud, l'analisi previsionale sull'economia del Mezzogiorno realizzata da Diste Consulting per Fondazione Curella. Intervengono il vice presidente della Regione ed assessore all'Economia Gaetano Armao, il professore Pietro Busetta, responsabile scientifico, Alessandro La Monica, presidente Diste Consulting.3) MESSINA - Università degli Studi, Sala Senato ore 10:30 Il Rettore Salvatore Cuzzocrea traccia un bilancio sull'attività della governance dell'ateneo, illustrando le principali novità introdotte nei primi sei mesi del suo mandato.4) PALERMO - Cattedrale ore 11 Saranno celebrati i funerali delle nove vittime della tragedia di Casteldaccia, officia monsignor Giuseppe Oliveri, vicario generale di Palermo e concelebra il parroco monsignor Filippo Sarullo.5) PALERMO - Assemblea Regionale Sicilia, Sala Stampa "Mario Palumbo" ore 14:00 Claudio Fava incontra la stampa per fare il punto sull'esito delle promesse elettorali del governo regionale ad un anno esatto dalle elezioni.6) CATANIA - Università, Scienze Politiche, via V. Emanuele 49 ore 15:30 Seminario formativo dal titolo "Legalità, lotta alle contraffazioni e tutela del marchio" nell'ambito del progetto 'Io Sono Originale' della Federconsumatori, per la campagna formativa sul tema della tutela della proprietà industriale e della lotta alle contraffazioni industriali promossa dal Ministero dello Sviluppo economico.7) PALERMO - Cinema Rouge et Noir ore 18:00 Presentazione, in collaborazione con La Feltrinelli, del romanzo di Luigi Lo Cascio "Ogni ricordo un fiore".8) CATANIA - Via Etnea, angolo via Prefettura ore 10:00 Manifestazione di poesia organizzata dall'Usb Vigili del fuoco in onore delle vittime dei disastri ambientali e per chiedere di investire per la prevenzione.9) CATANIA - Oratorio Giovanni Paolo II, viale Grimaldi ore 17:00 "Torneo della legalità" di calcio a 5 organizzato dall'associazione Talità Kum Onlus nell'ambito del progetto "Le Voci di Librino".