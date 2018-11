PALERMO - Non si fermano le ricerche del pediatra palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, scomparso nella strada tra Ficuzza e a Corleone (Pa) sabato sera mentre stava cercando di raggiungere l'ospedale per prendere servizio. Nelle prossime ore interverranno delle squadre speciali del soccorso alpino che si caleranno nelle zona difficili da raggiungere nelle gole Molino Drago. Ieri carabinieri, vigili del fuoco, il soccorso alpino fluviale, forestali e uomini della protezione civile e della Croce Rossa hanno trovato il giubbotto fatto a pezzi e un paio di jeans e la cintura. L'auto una Tiguan bianca è stata trovata vicino a una stradella che partiva dalla statale 118, in contrada Raviotta. L'ultima telefonata alla moglie è arrivata attorno alle 19.30. Ha chiesto alla consorte di geo localizzare la sua posizione. Da quel momento non si sa più nulla del medico.(ANSA).