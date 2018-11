La Camera Penale di Palermo, preso atto dell’ annunciata riforma della prescrizione da parte del ministro Alfonso Bonafede, e condivise le ragioni del proclamato stato di agitazione da parte della Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, osserva che l’istituto della prescrizione garantisce il rispetto fondamentale della persona imputata di non rimanere sotto processo a tempo indeterminato e che le stesse ragioni di celerità e di ragionevole durata del processo , previste e tutelate dall’art. 111 della Costituzione , consentono anche alle persone offese di avere giustizia entro un periodo di tempo definito.

La Camera Penale di Palermo, dunque, ritiene inammissibile ed in contrasto con il sistema giudiziario di uno Stato moderno e di diritto la futura previsione di interrompere il corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado e denuncia i pericoli di riforme ispirate al populismo ed al settarismo giudiziario e si pone come argine per la difesa di tutti i cittadini imputati e parti offese per avere e rendere giustizia in tempi ragionevoli.

La Camera Penale di Palermo preannuncia che nei prossimi giorni organizzerà un incontro ed un dibattito pubblico con la cittadinanza per spiegare le ragioni per opporsi alla riforma della prescrizione e per riaffermare i principi dello Stato di diritto".

La Camera Penale di Palermo, preso atto con profondo rammarico delle frasi pronunciate dal ministro avvocato Alfonso Bonafede contro la categoria degli avvocati definiti 'azzeccagarbugli', al fine di ripristinare l’onore della classe degli avvocati , così gravemente leso, annuncia che si farà carico di promuovere azione disciplinare presso il Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Firenze, dove il Bonafede è iscritto affinché questi sia sottoposto a procedura disciplinare".

