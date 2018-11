. Non accenna a diminuire la tensione fra i partiti di governo, più volte arrivati allo scontro nelle scorse settimane. Questa volta, a dividere i giallo-verdi è l'emendamento presentato dal Movimento 5 stelle, sponsorizzato dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che mira aNello specifico, i pentastellati avevano avanzato una proposta che, se approvata, avrebbe di fatto. Sul provvedimento c'è stata da subito una levata di scudi dal Carroccio, con il testa il ministro alla Funzione pubblicaIeri, al ministero della Giustizia, si sono incontrate alcune delegazioni dei due partiti, alla presenza di Bonafede, ma più che all'accordo si è arrivati allo scontro: nelle stesse ore, infatti. La situazione si è quindi fatta sempre più calda, tanto da richiedere l'intervento dei due leader e vice premierper cercare di trovare una sintesi che, allo stato attuale, si sta rivelando complicata.: alcuni parlamentari, fra cui Paola Nugnes, Elena Fattori e Gregorio De Falco, hanno di fatto confermato che non sosterranno in aula il Decreto Sicurezza. Secondo quanto affermato ieri dalla Lega, il testo sarà al vaglio parlamentare con voto di fiducia, il che - di fatto - metterà i ribelli fuori dalla maggioranza e renderà i numeri del governo al Senato sempre più esigui.