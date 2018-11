COMISO - Niente voli oggi in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Comiso. Per la prima volta, dal giorno dell'apertura, lo scalo 'Pio La Torre' resta non operativo perché non è previsto alcun volo dopo il disimpegno di Ryanair che ha 'tagliato' il Milano Malpensa-Comiso nei giorni di martedì e mercoledì. E da oggi e sino alla summer 2019 sarà così ogni martedì, considerato che il Comiso-Roma Ciampino è operato infatti il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, il Comiso-Pisa perde la frequenza della domenica. Restano le operazioni del lunedì, mercoledì e venerdì. Il Comiso-Bruxelles Charleroi è operato regolarmente ogni mercoledì e venerdì. Il Comiso-Francoforte Hahn è operato regolarmente ogni mercoledì e domenica.(ANSA).