L'America torna al voto. A due anni esatti dal giorno dell'elezione di Donald Trump, in queste ore gli("medio termine"), che da sempre segna il giro di boa per ogni mandato presidenziale.Ad oggi, la sfida di Trump e del Partito Repubblicano è quella di mantenere la maggioranza fra gli scranni del Senato, cercando di limitare i danni alla Camera.. Degli attuali 235 deputati repubblicani, 192 sarebbero quasi certi di essere rieletti; fra i Dem (che attualmente contano 193 seggi alla Camera), riconferma alquanto scontata per 172 parlamentari. A fare la differenza sarebbero i restanti 71 seggi in bilico: qui, in caso di netta affermazione, il Partito Democratico potrebbe riuscire nel colpaccio di strappare il controllo della House of Representatives, dando filo da torcere al governo per i prossimi due anni. Diverso lo scenario al Senato, dove i repubblicani dovrebbero mantenere la risicata maggioranza di cui godono attualmente.. In realtà, per natura, il "mid term" è da sempre una sorta di rivincita per l'opposizione. Negli ultimi cento anni, escluso in tre casi, tutte le amministrazioni in carica hanno perso il controllo di almeno una delle due camere, senza che questa debacle compromettesse la rielezione del presidente. Perfino Barack Obama, eletto nel 2008, due anni dopo vide il tracollo del "suo" Partito Democratico nel medio termine, ma poi gli elettori lo riconfermarono alla presidenza nel 2012.