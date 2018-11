Bisogna ripartire dall'udienza preliminare per gli imputati Matteo Tutino, Giuseppe Lo Baido, Daniela Bagnasco, Massimiliano Mosca e Francesco Mazzola. Sono tutti chirurghi plastici, tranne Mosca che è ortopedico, che lavoravano o lavorano all'ospedale Villa Sofia. Tutino è stato il primario del reparto. Il processo riguarda la morte per setticemia di una paziente, Giovanna Mesia. È una storia tragica quella della pensionata di 68 anni deceduta nel reparto di Rianimazione dopo che i medici avevano tentato di ricostruirle la parte della gamba dove un mese e mezzo prima le era stata asportata una piaga da decubito. La gamba non guariva e la signora era tornata al pronto soccorso. Da qui il ricovero nel reparto di Chirurgia plastica diretto da Tutino per un innesto cutaneo, la diagnosi di setticemia, l'aggravamento e la morte., Simone Alecci, ha accolto l'eccezione formulata dall'avvocato Massimo Motisi (difensore di Lo Baido) e dall'avvocato Gaspare Genova (difensore di Tutino), dichiarando la nullità degli accertamenti tecnici irripetibili effettuati dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. Di conseguenza è stato dichiarato nullo anche il decreto che disponeva il giudizio.eseguita senza identificare alcun sanitario, nonostante, così sostenevano i due legali, non fosse difficile accertare chi avesse avuto in cura la paziente. In questa maniera è stato precluso il diritto di difesa per coloro che poi sarebbero finiti sotto processo e che non ebbero la possibilità di nominare dei propri consulenti., ma del fascicolo non farà più parte la consulenza tecnica del pubblico ministero dichiarata nulla. Tutino è sotto accusa in un altro processo, in cui Mazzola è uno dei suoi accusatori.