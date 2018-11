La Flai Cgil, presente al presidio, è stata ricevuta dal direttore generale dell'Esa, Fabio Marino.

"Abbiamo chiesto alla Regione di sbloccare altre risorse e revocare la sospensione dell'attività lavorativa - dice il segretario generale della Flai Cgil Palermo Dario Fazzese - Come fanno i trattoristi a dedicarsi all'emergenza maltempo se l'autorizzazione della Regione, nelle more delle garanzie occupazionali, prevede le ultime 4 giornate di lavoro a testa? Quattro giornate che non saranno, ovviamente, sufficienti a ultimare le opere avviate". "Stanno arrivando richieste di lavori urgenti da parte di decine di comuni del palermitano che chiedono di sistemare strade e altre opere in emergenza - aggiunge Fazzese - Entro dieci giorni saranno finite tutte le risorse stanziate per la campagna di meccanizzazione agricola. Significa che, facendo dei turni a squadre ridotte, con gli operai che si alterneranno, non si riuscirà a mettere in sicurezza il territorio".

PALERMO - Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, chiede il loro intervento immediato per l'emergenza alluvione mapreviste in un anno e possono lavorare ancora solo per 4 giorni a testa. Stamattina, in stato di agitazione, una delegazione dei lavoratori, alcuni in tuta da lavoro, si è autoconvocata davanti alla sede dell'ente.