“Giovani interpreti per Beethoven è uno dei temi della stagione che si apre con una protagonista affermata sulla scena mondiale del pianoforte, per la prima volta ospite dell’OSS. Venticinquenne, Beatrice Rana colleziona premi e successi in tutto il mondo ed è la vedette del terzo concerto della 60ma stagione, VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018 (ore 21) e SABATO 10 NOVEMBRE (17,30) al POLITEAMA GARIBALDI con l’ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA diretta da JOHN AXELROD. La giovane pianista si cimenterà per la prima volta in Sicilia con l’Imperatore. Questo il programma: Ludwig van Beethoven [1] (1770-1827), Concerto n.5 in mi bemolle maggiore op. 73 per pianoforte e orchestra “Imperatore”; Leonora, n.3 ouverture op. 72 bis; Robert Schumann (1810-1856), Sinfonia n.3 Renana in mi bemolle maggiore op. 97.