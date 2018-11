PALERMO - “Non dobbiamo mai più seppellire morti in Sicilia perché qualcuno non ha fatto il proprio dovere, sia esso un cittadino che ha commesso un abuso edilizio, sia un’amministrazione pubblica che non assume provvedimenti per garantire la sicurezza e la tutela del territorio o che non dà esecuzione alle demolizioni". A dirlo è, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana, che aggiunge: "Ho apprezzato il piglio del presidente Musumeci nell’annunciare il ddl del governo regionale sull’abusivismo e gli aiuti ai sindaci per lo sgombero e le demolizioni degli immobili abusivi costruiti nelle zone ad alto rischio idrogeologico e di inedificabilità assoluta. Dobbiamo cambiare pagina ed agire per recuperare il tempo perduto e ben sta facendo l’esecutivo regionale sull’istituzione dell’Autorità di bacino attesa da oltre 20 anni e sui primi stanziamenti per la pulizia degli alvei di fiumi e torrenti"."Con questa nuova legge che Musumeci propone - conclude - daremo coraggio anche ai tanti sindaci, che talvolta per la mancanza di fondi, non riescono a buttare giù mostri di cemento che provocano anche morte come nei casi degli ultimi giorni".