PALERMO - La prescrizione è ormai dietro l'angolo, ma è necessario un approfondimento su un giro di denaro nella stagione della finanza creativa. Il giudice monocratico della seconda sezione penale del Tribunale, Lorenzo Matassa, ha disposto che venga sentito il comandante del Nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza di Milano. Alcuni presunti reati potrebbero essere stati commessi con l'aggravante della transazionalità che farebbe slittare la prescrizione.

Massinelli e Reina furono gli intermediari della cartolarizzazione dei crediti delle aziende sanitarie, di cui si cominciò a parlare nel 2001, e della ristrutturazione dei debiti attraverso l'acquisto di derivati. Un'operazione affidata dalla Regione alla Nomura Bank. L'idea della cartolarizzazione nasceva nel 2001, quando governatore era Vincenzo Leanza, ma fu concretizzata negli anni successivi, con Totò Cuffaro presidente della Regione. Massinelli era consulente economico, dal 2001 al 2003, della Presidenza della Regione ma anche procacciatore di clienti per Nomura.

Nonostante l'archiviazione del troncone principale, restarono in piedi alcune contestazioni tributarie legate alla società Rossini di Massinelli e Reina. Le provvigioni milionarie da loro incassate sarebbero transitate sul conto corrente della Profitview di Dublino. Da qui, dirottati alla Navel lmt con sede sull'isola caraibica di Anguilla. Poi, di nuovo in Europa, per la precisione a Lugano, in Svizzera. Ultima tappa il rientro in Italia. Lungo il tragitto finanziario, secondo l'accusa, i due imputati avrebbero dichiarato acquisti con fatture per operazioni inesistenti e realizzato un'evasione fiscale da un milione e duecento mila euro. Anche se dovesse essere riscontrata la transnazionalità dei reati siamo ancora al processo di primo grado. La prescrizione appare inevitabile, ma l'audizione dei finanzieri potrebbe incidere sulla vicenda.

imputati per “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”. L'indagine era un corollario di quella archiviata due anni fa che riguardava alcune operazioni finanziarie della Regione.