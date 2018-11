Proprio per questo Orlando in una nota diffusa ha voluta porgere “un profondo ringraziamento per tutti i lavoratori e la dirigenza della nostra azienda Amap - ha scritto -. Avere la gestione pubblica dell'acqua vuol dire proprio questo: massimo impegno e dedizione per dare risposte ai cittadini nei momenti di emergenza, vuol dire dare priorità alla città e non al profitto".

Fino ad oggi la pressione nella rete idrica però continua ad essere molto bassa. Nonostante l'azienda che gestisce il servizio idrico in città abbia fatto ricorso anche all'acqua proveniente da pozzi e sorgenti non colpite dallo sversamento di fango e detriti, come Piana degli Albanesi, la pressione nella rete continua ad essere esigua rispetto al fabbisogno: appena 1.500 litri al secondo, meno della metà di quella abituale.

A causa delle forti piogge della settimana scorsa il fiume San Leonardo, che alimenta il lago Rosamarina, in poche ore ha quadruplicato la sua portata, portando all'invaso però non solo acqua, ma anche tutto ciò che ostacolava il suo cammino, conseguenza di una scarsa manutenzione di competenza regionale che a quando pare raramente veniva fatta. Ad aggravare la situazione la presenza di immondizia solida abbandonata da cittadini poco attenti lungo il fiume o nelle zone limitrofe al lago.

“A ridosso del muro della diga si è concentrata una discarica galleggiante che, verosimilmente, si riverserà in mare, alla foce del fiume, nel territorio di Termini Imerese nel versante che confina con Trabia – segnala una residente di Caccamo –. Fra le acque galleggiano Copertoni di auto, tubi e bidoni di plastica, fusti per carburante, bottiglie di ogni forma e misura, contenitori in plastica e perfino dissuasori in plastica usati per la viabilità”.

In ogni caso il ripristino dei prelievi dal Poma dovrebbero migliorare la situazione generale, e rifornire di acqua i cittadini della zona Nord della città, maggiormente colpiti dai disagi dovuti al maltempo. Di conseguenza il Comune potrebbe consentire la riapertura delle scuole che domani dovrebbero riprendere con il regolare svolgersi delle lezioni.

“Attendiamo la tarda mattinata di oggi per avere altre conferme – ha sottolineato Prestigiacomo – speriamo che anche le acque di Rosamarina possano mostrare livelli congrui. Ciò che conta è ridare ai cittadini l'acqua, ma in maniera sicura ed efficiente”.

Lo annuncia il Comune di Palermo tramite una nota: “I tecnici dell'Amap presenti sul posto, hanno comunicato che i prelievi di acqua effettuati alla diga Poma mostrano una consistente riduzione della torbidità, scesa sotto i 500 NTU (aveva raggiunto i 150mila nei giorni scorsi). A breve riprenderà quindi il trattamento di potabilizzazione”.Motivo dell'interruzione delle lezioni di natura prettamente pratica: “Per ridurre temporaneamente il prelievo dalla rete – aveva detto ieri il sindaco- e per favorire una maggiore disponibilità di acqua per tutti i siti sensibili, soprattutto gli ospedali, in questo momento difficile". Ospedali che infatti sono stati in grado di mantenere piena funzionalità grazie ai rifornimenti garantiti da Amap e Protezione civile anche grazie all'approvvigionamento tramite autobotti.“Al momento gli interventi di manutenzione regionali hanno interessato i fondali degli invasi – ha detto, presidentessa Amap – per la superficie non è in programma nessun intervento. Al momento il potabilizzatore non è entrato in funzione proprio perchè attendiamo un abbassamento importante dei livelli di torbidità”.