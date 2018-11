PALERMO - Garantire un buon livello di sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro in tutte le sedi istituzionali della Regione siciliana. Lo ha deciso il governo Musumeci nel corso della seduta di ieri sera. In particolare, le sedi della presidenza e degli assessorati saranno dotate di particolari apparecchiature tecnologiche di controllo. "Su questo fronte - dice il presidente Nello Musumeci - siamo molto in ritardo rispetto alle altre Regioni italiane. Garantire sicurezza e serenità a chi lavora o si reca negli uffici regionali è un dovere imprescindibile".In particolare, verranno installati sistemi di videosorveglianza, antintrusione e sensori di allarme, macchine radiogene, metal detector a ponte e sistemi di controllo agli accessi. "Valuteremo nei prossimi giorni - conclude il presidente - se adottare un progetto specifico, già redatto nel 2011 e non realizzato. In ogni caso, dobbiamo far presto. Su questa esigenza, sono sicuro, incontreremo il favore delle organizzazioni sindacali".