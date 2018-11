e non hanno alcuna intenzione di fare da “capro espiatorio” per la tragedia di Casteldaccia. A parlare, tramite l'avvocato Marco D'Alessandro, sono Antonino Pace e Concetta Scurria, i proprietari della villetta abusiva, anticipando i contenuti di un incontro con i giornalisti che sarà fissato nelle prossime ore.ai familiari delle vittime. Stanno vivendo ore di angoscia e disperazione per la morte delle nove persone. Al contempo, però, respingono la ricostruzione che sta finendo per identificarli nei responsabili della tragedia”.È vero, sono stati condannati per averla costruita, ma non sapevano che doveva essere abbattuta. Nessuno li aveva informati dell'ordine di demolizione, né del pericolo che incombeva su chi vi abitava dentro. Sono stati loro a realizzarla, pietra dopo pietra, a poche decine di metri da un fiume. “Non significa che avessero consapevolezza del pericolo”, spiega il legale e la conferma arriverebbe da un certificato. Il figlio dei coniugi Pace ha la residenza nella villetta. “Se avessero avuto coscienza del pericolo – spiega il legale – non avrebbero consentito che il figlio per un periodo vivesse lì”.la casa era nella disponibilità della famiglia Giordano. Non si trattava di un affitto regolare, anche perché non poteva esserlo, ma questo aspetto va ancora chiarito. Di mezzo ci sarebbe uno scambio di favori fra persone che si erano conosciute in occasione dell'acquisto di uno scooter nella rivendita di Giordano, alla Zisa.Né la magistratura, né il Comune che, a differenza di quanto ha sostenuto il sindaco di Casteldaccia, Giovanni Di Giacinto, avrebbe potuto facilmente verificare chi vi abitava e allertarli. “I signori Pace e Scurria - conclude il legale - pagheranno per le loro colpe, ma non possono accollarsi quelle di altri”. Da qui la scelta di smettere di restare chiusi in casa. Sono vicini alle famiglie delle vittime, ma vogliono difendersi.