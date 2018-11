Via libera del Senato alla fiducia sul decreto sicurezza con 163 sì, 59 no e 19 astenuti. Cinque i dissidenti M5s che disertano l'aula: Gregorio De Falco, Paola Nugnes, Elena Fattori, Matteo Mantero e Virginia La Mura. Il capogruppo al Senato Patuanelli segnala la defezione ai probiviri del MoVimento che hanno avviato una istruttoria nei loro confronti. 'E' un comportamento particolarmente grave visto che era un voto di fiducia al governo', sottolinea. Reagisce De Falco, perché condannarmi? Non ho fatto niente di male. Resta aperto il nodo della sospensione della prescrizione chiesta dal M5s. 'Il governo non rischia', assicura però Salvini. 'Questa diatriba la chiudiamo subito', aggiunge. E intanto viene rimandata alla Giunta del regolamento la decisione se allargare il ddl anticorruzione anche alla prescrizione.