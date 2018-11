ENNA - È arrivato a Enna il McItalia Job Tour, l'evento itinerante di selezione del personale che viene organizzato per le nuove aperture McDonalds in Italia. Sono stati oltre 1.000 i curricula presentati per i 30 posti di lavoro previsti per il ristorante che aprirà a Enna. E' quanto si legge in una nota dell'azienda, ricordando che i principali requisiti richiesti ai candidati sono la predisposizione al lavoro in team e al contatto con il cliente.A Enna sono 100 le persone che in giornata sosterranno i colloqui: è il numero dei candidati che ha già superato le prime due fasi di selezione online sul sito mcdonalds.it. Durante la giornata i partecipanti avranno la possibilità di incontrare i dipendenti degli altri ristoranti della zona per farsi raccontare la loro esperienza in azienda. I candidati selezionati, conclude la nota, saranno inseriti in un percorso di formazione propedeutico alle loro mansioni nel nuovo ristorante.(ANSA)