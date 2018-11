dall’Oreto fino a via Cappello, è dovuta non tanto alla mancata pulizia delle caditoie quanto al mancato spazzamento della Rap. E’ arrivato il momento che i nuovi vertici dell’azienda organizzino la società, altrimenti lascino il posto a chi ha più competenza e a una nuova classe dirigente”. L’attacco alla partecipata del comune di Palermo non viene dalle opposizioni, bensì dalla stessa maggioranza orlandiana e in particolare dal capogruppo del Mov139 Sandro Terrani.in concomitanza di allerte meteo – dice Terrani – Amap si è presentata mentre la Rap no, malgrado le rassicurazioni dei giorni precedenti, come se la questione non li riguardasse. Il problema degli allagamenti infatti è legato al mancato spazzamento delle strade della città e le caditoie si otturano per i rifiuti lasciati in strada. Nonostante l’anno scorso si siano definite precise linee guida per coordinare gli interventi dovuti alle emergenze segnalate dalla Protezione civile, l’Amap risponde sempre, al contrario di Rap: non possiamo giocare con l’incolumità dei cittadini”.