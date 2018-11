“Vogliamo vederci chiaro - dicono i deputati - ad oggi il comune di Palermo si è tirato fuori dai problemi gravi di Amat e certamente questo non è da ignorare. Noi vogliamo vederci chiaro e lo faremo insieme ai consiglieri comunali di Palermo che da mesi seguono con estrema attenzione le questioni di Amat e della sua crisi economica-finanziaria”.

, occorre vedere chiaro sulle condizioni di bilancio della partecipata ed il relativo piano industriale prima che la Regione Siciliana preveda il contributo”. A dichiararlo sono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle di Palermo e i componenti della commissione Bilancio, in merito al contributo chiesto dall’Amat alle casse regionali.che il trasporto pubblico locale su gomma si regge da solo, mentre quello sul ferro è perdente. Ma ad oggi si conoscono i costi dei due trasporti, ma non i ricavi poiché il biglietto è unico. Non c’è dubbio che la gestione del tram ad oggi sia perdente, ma prima di erogare i fondi che l’Amat chiede alla Regione, l’azienda dovrebbe mostrare il suo piano industriale. Il rischio è che quel contributo pubblico serva in realtà a coprire i buchi dell’intera gestione Amat, quindi non solo del tram o peggio, non vorremmo che nonostante il contributo regionale l’Amat continuasse a collezionare perdite”.